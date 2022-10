Inserita in Politica il 01/10/2022 da Direttore Volontari per Soccorritore di animali saranno formati a Torino dalla rete ANAS Il 15 e 16 ottobre nella sede territoriale della rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Piemonte sito a Druento (TO) in strada la rubbianetta è stato organizzato, dalla Presidenza Nazionale Protezione Civile, il primo corso per soccorritori di animali, con particolare riferimento agli animali domestici.



Il corso che si articola su due giornante inizia sabato giorno 15 alle ore 15:00 fino alle ore 19. La sera è stata orgnaizzata una conviviale con lo scopo di creare una rete solidale di soccorritori attraverso lo scambio di idee ed esperienza socializzando. L´indomani, domenica giorno 16, il corso riprenderà alle ore 9:00 fino alle ore 13:00. Finito il corso tutti i corsisti saranno chiamati a svolgere un test per valutare da un lato l´apprendimento e le capacità tecniche acquisite durante il corso e dall´altro lato per manifestare il gradimento con riferimento sia ai docenti che al corso.



Il presidente nazionale nel ringraziare tutti coloro che si sono prodigati per l´organizzazione del corso ha evidenziato l´importanza che oggi ricopre il volontario soccorritore degli animali atteso che, come noto, gli animali domestici ormai fanno parte della famiglia ed hanno svolto, durante la pandemia, una grande funzione sociale.



Di conseguenza, ha dichiarato il presidente, non possiamo non dedicare particolare attenzione a chi, durante la pandemia e non solo, ha svolto una grande funzione sociale e di sostegno ai bambini ed alle famiglie.



E´ questa la ragione per cui la rete ANAS ha organizzato un corso volto a specializzare e professionalizzare i soccorritori in considerazione del fatto che, come noto, l´animale non parlarle conseguentemente i soccorritori devono essere altamente qualificati per poter porre in essere il soccorso necessario ed evitare conseguenze sia all´animale soccorso e sia al suo soccorritore. A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato della rete anas che certifica le competenze acquisite.