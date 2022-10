Inserita in Tempo libero il 01/10/2022 da Direttore a Torino nella sede ANAS sarà Presentato il romanzo sotto le stelle di Fred Sabato 16 ottobre alle ore 16.00 l´U.N.A.D.A.V (Unione Nazionale Associazioni di Volontariato e Protezione Civile), affiliata ANAS, organizza presso la sede della rete ANAS Piemonte sita a Druento (TO) Strada la Rubbianetta, la presentazione del romanzo "Sotto le stelle di Fred" di Marina Rota. Subito dopo la presentazione del libro è stata organizzata una straordinaria serata di jazz e blues.



L´ingresso è libero ed aperto sia soci che non. L´evento rientra tra le iniziative culturali che la rete Anas organizza su tutto il territorio nazionale da anni nella certezza che la rivoluzione culturale e morale ed il recupero dei valori può realizzarsi solo attraverso la cultura.