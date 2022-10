Inserita in Tempo libero il 01/10/2022 da Direttore A Collesano tutti insieme per l´acquisto di un mezzo per disabili con sport e musica Il mese di ottobre per la rete associativa Anas (Associazione Nazionale di Azione Sociale) inizia con una serie di manifestazione su tutto il territorio nazionale. domenica 2 ottobre a Collesano in Corso Vittorio Emanuele si terrà il tiro con la fionda organizzato da Anas Collesano. Il programma prevede una serie di iniziative. la giornata inizia con una esibizione di arti marziali di judo e aikido che avrà inizio alle 10:30 fino alle ore 13:00. Per l´occasione interverrà anche il maestro Salvatore Livigni, presidente regionale della FIJLKAM. dalle 13:30 fino alle 15:00 è stata programmata una degustazione dei prodotti tipici madoniti. Alle 15:30 avrai inizio l´esibizione di tiro con la fionda che vede diverse associazioni confrontarsi.



Infine, alle ore 18:00 e fino alle ore 20:00 è stato organizzato un intrattenimento musicale con il sax di Rosario Cilento. L´ingresso è libero per tutte le iniziative, non è previsto alcun costo, coloro che volessero dare un contributo per l´acquisto di un mezzo per il trasporto dei disabili di Collesano possono farlo con bonifico bancario, specificando donazione per l´acquisto del mezzo per disabili, oppure in loco agli organizzatori.



La Presidenza nazionale nel ringraziare il Presidente Zonale di Collesano per l´iniziativa di grande spessore sociale e morale contribuirà all´iniziativa fattivamente.