Inserita in Tempo libero il 30/09/2022 da Direttore Al Castello Caetani in onore di Fabritio Caroso Prosegue questo pomeriggio a SERMONETA, sabato 1 ottobre 2022, presso il CASTELLO CAETANI (XII sec.), la tournée di concerti/spettacolo programmati dalla Compagnia Rinascimentale “TRES LUSORES” nell’ambito del progetto “CHIESE, PALAZZI E CASTELLI IN MUSICA” - Soavi melodie, canti, balli, sapori e arti del Rinascimento lungo i cammini dei pellegrini – Edizione 2022 – un concerto spettacolo di musiche, canti e danze riprese e ricostruite fedelmente dagli antichi trattati del M° Fabritio Caroso da Sermoneta (1526-1605), un progetto per la valorizzazione del Patrimonio Culturale dei monti Lepini e della regione Lazio attraverso lo spettacolo dal vivo.

Con ingresso GRATUITO nella piazza d’armi e al Castello dalle 16:30, il concerto/spettacolo sarà presentato presso la prestigiosa Sala del Cardinale, con inizio alle ore 17:00.

Un progetto “CHIESE, PALAZZI E CASTELLI IN MUSICA” che, grazie alla continua disponibilità della Fondazione “Roffredo Caetani” di Sermoneta, coinvolge tutti gli anni sia Ninfa che il Castello di Sermoneta, in onore del Maestro Caroso visto che nacque e crebbe in questi luoghi ed ebbe modo di dedicare diverse musiche e danze ad alcune nobildonne della Famiglia dei Caetani.

Obiettivo principale del progetto la presentazione della Rievocazione Storica de “L’Arte del Ballare ò de i Balletti”, melodie e danze tratte dai Trattati del maestro sermonetano, "Il Ballarino" del 1581 e "Nobiltà di Dame" del 1600, ma anche di altri maestri dell’epoca.

Un’occasione questa sermonetana dove verranno messi in mostra i Trattati del maestro sermonetano.

La Compagnia e gli spettatori saranno accolti dal Presidente della Fondazione, Tommaso Agnoni, che ha aperto nuovamente le porte a questo straordinario spettacolo.

La Fondazione per finalità statutarie apre da sempre all’attività concertistica tra il Castello ed il Giardino medievale, soprattutto per il fatto che Roffredo Caetani e la Famiglia ebbero tra le principali vocazioni la musica, volontà tramandate attraverso la Fondazione in particolare dagli ultimi eredi della Famiglia Caetani, Donna Lelia e Mister Hubert Howard.

Una tournée di concerti/spettacolo programmati dalla Compagnia in questo anno 2022 che si sta svolgendo in diverse Città e luoghi della regione Lazio: CORI, ROMA, PALIANO, PRIVERNO, FONDI, COLLEPARDO, PALOMBARA SABINA, SERMONETA, TIVOLI e il Giardino botanico e Rovine Medievali di NINFA.

Un Progetto “CHIESE, PALAZZI E CASTELLI IN MUSICA” che, all’insegna della rinascita dopo il COVID-19, quest’anno è stato organizzato con il PATROCINIO del MiC – MINISTERO DELLA CULTURA, MiC – ISTITUTO VILLA ADRIANA E VILLA D’ESTE - VILLAE, del MiC – DIREZIONE REGIONALE MUSEI LAZIO, della REGIONE LAZIO, di LAZIOCrea, della PROVINCIA DI LATINA, dell’ANCI – ASSOCIAZIONE NAZIONALE COMUNI ITALIANI -, della FONDAZIONE “ROFFREDO CAETANI” DI SERMONETA, dell´ASSOCIAZIONE EUROPEA DELLE VIE FRANCIGENE, del COMITATO VIA FRANCIGENA DEL SUD, della PRO LOCO CORI e dell’ASSOCIAZIONE A.R.T.eS.I.A. di Roma (Associazione Ricerca Tradizioni e Scambi Internazionali Artigianali) e dei diversi Comuni aderenti al progetto.

Una Tournée di concerti dedicati al repertorio vocale e strumentale del ‘500, che offriranno una raffinata e ricercata scelta di programmi tematici, soprattutto del tardo Rinascimento, rimanendo fedeli ai suoni e alle interpretazioni originali, dando un’immagine viva e suggestiva del repertorio eseguito.

La Compagnia si esibirà con strumenti e costumi d’epoca in un programma di brani musicali e danze antiche che condurranno gli spettatori mirabilmente nel mondo della Rinascenza.

Scopo essenziale della Compagnia è quello di andare a riscoprire le musiche e le danze rinascimentali, attraverso uno studio attento delle melodie e delle coreografie coreutiche dell’epoca, in particolare quelle eseguite dai menestrelli e dai maestri di danza nelle corti nel tardo Medioevo e nel Rinascimento.

Nello spettacolo presso il Castello Caetani la Compagnia Rinascimentale “Tres Lusores” sarà coadiuvata dal Complesso Strumentale “Fanfarra Antiqua” con l’importante collaborazione di maestri di musica antica come Carlo Vittori (clavicembalo), Mauro Salvatori (flauto), Carlo Marchionne (flauto), Anna Maria Gentile (viola da gamba), Laura Fabriani (percussioni) e del soprano Roberta Polverini.

Il suono e le danze esalteranno e favoriranno la comprensione della splendida location, regalando al visitatore un’esperienza emozionante, immergendolo nel pieno della raffinatissima estetica del tardo Medioevo e del Rinascimento.

Al termine del concerto sarà offerto un banchetto di pietanze e dolcetti rinascimentali locali preparati dalle Trattorie “Jo Botto”, “Zampi” e “Metardo” di Cori, e dal Biscottificio “Trifelli e Martufi”.

Per informazioni: 347 0547181.