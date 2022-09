Inserita in Cronaca il 30/09/2022 da Patrizia Carcagno ALCAMO: RUBA UN AUTO IN SOSTA. ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Alcamo hanno tratto in arresto un pregiudicato 45enne del posto per il reato di furto aggravato.

Dopo aver ricevuto la segnalazione del furto di un’autovettura parcata regolarmente sulla pubblica via, i Carabinieri della Centrale Operativa diramavano le ricerche del mezzo fornendo a tutte le pattuglie in circuito targa, colore e modello dell’auto da ricercare.

Dopo circa un’ora dalla segnalazione il veicolo veniva rintracciato da una pattuglia dell’Arma mentre percorreva la strada statale 113.

L’uomo, percettore del reddito di cittadinanza, sfrecciava ad oltre 100 Km/h nella speranza di far perdere le proprie tracce ma veniva bloccato dai militari operanti che lo traevano in arresto restituendo l’auto al legittimo proprietario.

Convalidato l’arresto è stato posto in libertà senza l’applicazione di alcuna misura.