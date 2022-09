Inserita in Cultura il 10/09/2022 da Lisa Di Giovanni Camminando verso l´oceano, l´ultimo romanzo del giornalista e scrittore Domenico Scialla tra realtà e immaginazione Domenico e Gabriella, due buoni amici, si incamminano alla volta di Finisterre: una cittadina sull’oceano nella spagna galiziana, per scoprire se stessi e compiere un viaggio che li avrebbe cambiati sotto ogni punto di vista. Zaino in spalla, muniti di curiosità e di voglia di scoprire le bellezze naturali e architettoniche, si avviano in un percorso, che farà loro incontrare tante persone di ogni dove: la belga Marin, lo spagnolo burlone e persino una strega. La quotidianità del cammino si fonde con l’elemento metafisico e improvvisamente scompare “St”. Tante le congetture: un rapimento, una fuga, un omicidio o qualcosa di inspiegabilmente metafisico.

«Tutte le ipotesi possono essere valide, ma spero tanto sia esatta solo l’ultima: mi dispiacerebbe averla persa, ma sarei felice per lei. Mi sembra d’impazzire, anche perché, quasi tutte le volte che mi addormento, ho lo stesso incubo: scarafaggi, migliaia di scarafaggi che vengono verso di me e la voce dei Beatles che cantano Help. Mi chiedo se quest’incubo possa significare qualcosa, se St abbia bisogno d’aiuto, o è tutto uno scherzo della mia mente …».

Una scrittura fluida e immaginifica, che incuriosisce il lettore conducendolo in questo cammino tra realtà e surrealismo: un viaggio interiore ed esteriore fuori e dento di sé, da non perdere. Preziosa anche la versione audiolibro, realizzata grazie a “Il Narratore Audiolibri” e con la voce melodiosa dell’attore Massimo D’Onofrio.





INFO BIOGRAFICHE



Domenico Scialla è nato nel 1972 a Caserta. Dopo la maturità scientifica, si è dedicato alla ricerca e alla sperimentazione in campo artistico-culturale. Grazie a questa esperienza, ha pubblicato nel 1997 la prima raccolta di racconti “Le mie prime… anta… pagine”, seguono poi: “Senza titolo”, “Lettere a Bruno Pietro” e “A ruota libera”, tutti editi da Boopen. Nel 2011 pubblica con Gruppo Albatros “Insieme”, la prima stesura di “Camminando Verso l´Oceano”. Giornalista pubblicista, ha al suo attivo collaborazioni con la rivista romana “Orizzonti” e il gazzettino casertano “I Popolari” per le pagine di musica, spettacolo e letteratura: essendo stato per nove volte inviato a Sanremo. Si dedica anche all’arte, esponendo le sue tele in Italia, Spagna e Portogallo, con lo pseudonimo di “DsRenard”. Appassionato di filosofia, soprattutto quella orientale, pratica con successo il Reiki. Ama viaggiare, soprattutto lo fa camminando. Da novembre 2021 fa parte del panel di “Che succ3de”, programma di Rai3 con Geppi Cucciari in maniera attiva e continuativa.





