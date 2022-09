Inserita in Gusto il 25/09/2022 da Lisa Di Giovanni Al via la prima giornata del corso di formazione “Cooking” per UPE4INCLUSION presso la sede METAFORM Sabato 24 settembre è stata inaugurata la prima giornata del corso di “Cooking”, un laboratorio gastronomico che ha uno scopo educativo, organizzato da Anas Lazio in collaborazione con Metaform, per favorire l’integrazione e l’empowerment della popolazione ucraina. A inaugurare l’evento erano presenti il presidente regionale di A.N.A.S. Lazio l’avvocato Maria Lufrano e l’A.D. di Metaform s.r.l. il dott. Teodoro Mazzaferro.



Scopriamo di più su Metaform s.r.l.

“Il Centro Internazionale di Formazione Metaform è accreditato dalla Regione Lazio e dalla Provincia di Roma da 10 anni. Inoltre, Metaform è un ente di Formazione Superiore e Continua con determina regionale n° B03117 del 25/05/2012 e successiva determina n°G00348 del 26/01/2016. Metaform eroga, altresi, corsi finanziati dal FSE (Fondo Sociale Europeo), Regione Lazio e Provincia di Roma sulla base degli avvisi/bandi che questi ultimi pubblicano. Metaform opera nella capitale da oltre dodici anni ed è presente anche in tutta Italia attraverso i Metaform Point ed i Metaform Corner. Dal 2012 ad oggi Metaform ha formato più di 5000 persone tra corsi finanziati e privati, specializzandoci particolarmente nel settore Food & Beverage e lavori Professionali”.







Prima giornata del “Cooking show”

Il corso è partito e si terrà per tutta la sua durata a Roma, presso via Giuseppe Arimondi n° 3, all’interno dell’edificio dell’Istituto di formazione Metaform e si avvarrà della collaborazione di chef, barman e pizzaioli di esperienza certificata, che insegneranno ai partecipanti ucraini, le prime nozioni del mestiere. Ricordiamo che il corso culinario è parte del progetto di realizzazione di interventi per l’inclusione socio-lavorativa della popolazione ucraina sul territorio della Regione Lazio, le associazioni A.N.A.S. Lazio APS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), Donne for Peace Ente del Terzo Settore e il Solco s.r.l. si sono aggiudicate i finanziamenti di parte dei fondi sociali europei 2014-2020 per il progetto “UPE4INCLUSION. Ukrainian people empowerment for inclusion”. La start up del progetto c’è stata il 06 luglio 2022.







Tris di formaggi per antipasto e pasta alla norma

Ebbene sì! I primi piatti introdotti e realizzati in questa prima giornata sono stati proprio: un antipasto gustoso composto da tre tipi di formaggio accompagnati da miele di fiori di acacia, confettura di fichi e miele di castagno su un letto di rughetta. Mentre per il primo i cuochi hanno proposto e realizzato nel laboratorio una squisita pasta alla norma. Come direbbe Lorenzo Amurri “Se esiste un luogo dove la diversità si integra alla perfezione con il mondo che la circonda, senza forzature culturali e doveri etici imposti, l’ho trovato”. Proprio questa è stata l’emozione che ieri hanno provato i formatori, le traduttrici, i presidenti presenti all’evento. Le foto parlano più delle parole. Vi riportiamo subito dei primi feedback di alcune partecipanti che hanno riportato alla presidente di Donne for Peace Volha Marozava: “Anche a me è piaciuto tantissimo, ho avuto molto piacere e positività! Grazie a tutti gli organizzatori e alle ragazze che hanno tradotto per noi! Sono molto felice di essere entrata in questo progetto”. (Мне тоже ооооочень понравилось, получила море удовольствия и позитива! Спасибо всем организаторам и девочкам которые нам переводили! Я очень довольна что попала в этот проект) e l’altro invece dice: “Grazie ‼ È stata una bellissima giornata con persone meravigliose abbiamo imparato, mangiato e conosciuto le tradizioni della CUCINA ITALIANA”. (Спасибо ‼ Это был очень хороший день с прекрасными людьми поучились,покушали и познакомились с традициями Итальянской КУХНИ)



Al termine del corso tra un assaggio e l’altro si era creato un clima molto famigliare e ogni partecipante ha lasciato l’edificio con un sorriso. La pasta avanzata è stata risposta in delle vaschetta d’asporto e un volontario della Protezione civile di A.N.A.S. Lazio di Roma Nord ha portato le porzioni ai senza tetto.



UPE4INCLUSION non si ferma qua, molte altre saranno le iniziative messe in campo per integrare e supportare la popolazione dell’Ucraina per info per informazioni chiamare il numero dedicato: +393280516397 dalle ore 9 alle ore 17.