Corsi gratuiti con il progetto Giovani Sport e benessere cofinanziato dalla regione lombardia

Il progetto “Giovani Sport Benessere” - GSB coinvolge una partnership di n. 4 membri. E’ coordinato da Anas Lombardia con la partecipazione attiva di ...

Leggi tutto

Prevenzione pediatrica e posturale con ANAS in Campania

Domenica 2 ottobre, dalle ore 10,30 a Napoli, in Viale dei Pini 53, avrà inizio una giornata dedicata alla salute pediatrica e non, organizzat...

Leggi tutto