Inserita in Salute il 25/09/2022 da Direttore Prevenzione pediatrica e posturale con ANAS in Campania Domenica 2 ottobre, dalle ore 10,30 a Napoli, in Viale dei Pini 53, avrà inizio una giornata dedicata alla salute pediatrica e non, organizzata e coordinata dalla rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) con le associazioni affiliate ed aderenti.



Gli incontri del benessere e della prevenzione pediatrica con il camper della salute, sono stati organizzati grazie alla disponibilità della Parrocchia SS Antonio di Padova e delle affiliate alla rete ANAS.



La giornata è dedicata anche a visite ortopediche posturali e, per l´occasione, sarà allestito uno spazio ascolto per le famiglie con l´ATS Energie solidali.



LA presidenza nazionale della rete ANAS ha rivolto, agli organizzatori, un sincero ringraziamento per quanto si sta facendo sul territorio Campano rivolto alle famiglie ed ai giovani e giovanissimi.



Un pensiero e ringraziamento è stato rivolto, dalla Presidenza nazionale della rete, a tutti i partecipanti ed in particolare ai presidenti ed ai volontari delle associazioni Mediterranea ODV, Associazione Sinergie, Associazione Senza confini, ASD Universal Center, Associazione Napoliamo, associazione Base Condor, H.T.S. Hangoust Tutto Sport ASD, S.D. Sfera diffusion, Onmic Zonale Napoli, P.A. Napoli Soccorso Emergenza Sanitaria.



In fine, la presidenza nazionale, ha espresso un sincero ringraziamento al Responsabile regionale della promozione Sociale della Rete ANAS Giovanni Renzi, alla Presidente ANAS provinciale Maria Vanacore ed a Daniele Vitale, socio ANAS e motore dell´iniziativa.



La rete ANAS auspica che dette iniziative sia replicate su tutto il territorio Nazionale dai dirigenti ANAS atteso le grandi potenzialità delle affiliate e degli aderenti.