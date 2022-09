Inserita in Politica il 22/09/2022 da Direttore Questomondodimax e degli inseparabili Ciuk, Ciarlino Gustavo e Dari, l´avatar La satire è sempre stata segno ironia e libertà sia per l´autore che per la società. Le vignette non solo sono satira ma sono soprattutto ironia e creatività. La satira politica, deve adeguarsi alla nuova realtà atteso, come è noto, che oggi non c´è distinzione di colori o di orientamento, come già evidenziato nel precedente articolo, oggi, non ci si candidata per perorare delle idee o per realizzare un nuovo modello sociale ma, ma piu semplicemente, ci si candida per un posto di lavoro.