Inserita in Sport il 18/09/2022 da Direttore Ac Life Style Erice vs Alì Best Espresso Mestrino 27-20 ERICE. Seconda vittoria di fila in altrettante partite disputate per l’Handball Erice, che, al PalaCardella, supera il Mestrino con il risultato finale di 27 a 20. Gara caratterizzata dal vantaggio per tutta la sua durata da parte della formazione ericina. Dopo un primo tempo dai ritmi un po’ lenti, la squadra padrona di casa acquisisce quella brillantezza necessaria per conquistare il successo in tranquillità. Per Erice ancora una prova positiva di Mrkikj e di Iacovello, per Mestrino non bastano le reti di Lain e le parate di Dyulgerova.

PRIMO TEMPO: Inizio di match dal ritmo molto lento e dai tanti errori nel parquet, anche per via delle afose temperature. Erice, nonostante ciò, prova a fare la partita, partendo dalla solidità difensiva, che permette di essere avanti nel punteggio. Lain prova a più riprese a far rientrare il Mestrino, ma Erice riesce a chiudere la prima frazione di gioco sul 11-8.

SECONDO TEMPO: Bernabei prova ad allungare sul più cinque, ma i due minuti sanzionati in poco tempo a Storozhuk fanno rientrare Mestrino (45’ 18-15). La rete di Tarbouch e qualche errore di troppo in attacco costringono Flores Huerta al time-out (46’ 20-15). La fase finale del match ha visto l’Handball Erice protagonista e chiudere quindi la partita con il successo di 27 a 20.