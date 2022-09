Inserita in Politica il 18/09/2022 da Direttore Questomondodimax e degli inseparabili Ciuk, Ciarlino Gustavo e Dari, gratta e vinci Già Socrate, per bocca di Platone, affermava che la POLITICA è "una cosa seria", concetto condiviso e fatto proprio in tutti i tempi dai filosofi piu significativi come Aristotele e Sun Tzu.



L´arte del governare, come hanno affermato i filosofi, è un´arte e non un "mestiere" o, peggio, un posto di lavoro. Constatare che alle politiche del 2022, in Italia, ci sono 5 mila candidati, non si puo più parlare di seggi, ma di posti, come se si stesse partecipando ad concorso.



Il dato lo conferma la circostanza, esclusi i leader, che tanti candidati, ormai indigesti, a destra che a sinistra, sono stati candidati in diversi collegi, così come si fa per la ricerca di un posto di lavoro che si invia il curriculum in diverse aziende, possibilmente lontane dove non si è conosciuti così è stato fatto per le candidature.



Come dire chi Ti conosce ti evita. Per cui le politiche sono un posto di lavoro a sorteggio, come il gratta a vinci.