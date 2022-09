Inserita in Politica il 13/09/2022 da Patrizia Carcagno Calì (Sud Chiama Nord): Schifani sotto processo inadeguato a governare la Sicilia. L’imprenditore antimafia e testimone di giustizia Gianluca Calì in politica con il Movimento “Sud chiama Nord” attacca il candidato governatore per il centro destra Renato Schifani e afferma : “ l’ex presidente del Senato è accusato a Caltanissetta nel processo Montante di concorso esterno in associazione a delinquere semplice e rivelazione di notizie riservate”. “ Tutto ciò- prosegue Calì- al di là dell’esito finale del procedimento in corso, rileva come la candidature di Schifani sia quantomeno inopportuna e politicamente inadatta a guidare la Sicilia in considerazione di questa pesante situazione giudiziaria che coinvolge il candidato presidente”. “ La nostra isola- conclude Calì che è anche responsabile nazionale dell’associazione ANVU sempre al fianco delle vittime di racket, usura e mafia sin dal 1997 - vista la crisi e i tanti problemi di cui soffre ha bisogno di una guida autorevole e senza ombre, e per questo siano convinti e forti nel sostenere la presidenza di Cateno De Luca”-