Inserita in Cronaca il 12/09/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI: FERMATO CON LA DROGA SU CICLOMOTORE SENZA TARGA. ARRESTATO PER SPACCIO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Radiomobile, unitamente al supporto dei colleghi del XII Reggimento Sicilia, hanno tratto in arresto per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un trapanese di 24 anni.

I militari operanti, nel contesto di un ordinario servizio di controllo del territorio, bloccavano in via Cosenza, nel comune di Erice (TP), il predetto a bordo di un ciclomotore, privo di targa identificativa. Visto l’atteggiamento nervoso ed impacciato veniva sottoposto a perquisizione personale e, nella sua disponibilità, venivano rinvenuti 3 involucri di sostanza stupefacente del tipo hashish dal peso di 7 gr. La successiva perquisizione domiciliare consentiva di rinvenire abilmente occultati: 90 gr. di hashish, la somma contante di € 235, verosimilmente provento dell’attività illecita e materiale per il confezionamento.

Lo stupefacente e la somma di denaro sono stati sottoposti a sequestro, assunti in carico e debitamente custoditi, in attesa di essere versati presso il competente ufficio corpi di reato.

L’arrestato, percettore del reddito di cittadinanza, espletate le formalità procedurali è stato tradotto presso la propria abitazione in attesa dell’udienza di convalida avvenuta nella giornata di ieri che ha visto l’applicazione della misura dell’obbligo di dimora nel comune di Erice (TP) ed il divieto di allontanamento dall’abitazione nelle ore notturne.