Inserita in Politica il 10/09/2022 da Direttore Questomondodimax e degli inseparabili Ciuk, Ciarlino Gustavo e Dari La storia, da sempre, è stata grande maestra di vita. Se si vuole costruire un futuro non si può non partire dalla cultura. E, non si può non patire dai filosofi, i quali hanno tracciato la retta. Non dimentichiamo Socrate, il quale con la consapevolezza di non sapere, l´ironia e la maieutica. Quest´ultima, era l´arte di far partorire, proprio come una levatrice, la verità ai suoi interlocutori e nello sesso tempo far perdere ogni certezza del loro sapere. Aristotele, il quale affermò, senza essere stato mai smentito, che è la cultura che crea lavoro e civiltà.