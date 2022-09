Inserita in Cultura il 09/09/2022 da Patrizia Carcagno “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA” - XXXIV Edizione al Teatro Antico a Taormina 11 settembre Taormina, Me. Da non perdere l´ appuntamento più importanti dell’anno: la Finale Nazionale di, “UNA RAGAZZA PER IL CINEMA”.

L’esclusivo Premio Nazionale di Bellezza e Talento, giunto alla 34esima edizione, organizzato da Antonio Lo Presti e Daniela Eramo, è in programma, domenica 11 settembre prossimo, in Sicilia, nello splendido scenario del Teatro Antico di Taormina.

L’evento, sarà presentato, in Conferenza Stampa, MERCOLEDI’ 7 SETTEMBRE, alle ore 10,30, presso Capo dei Greci, Via Nazionale 421, Sant’Alessio Siculo.

In Conferenza Stampa saranno svelati i Super Ospiti di questa Edizione, molti dei quali, saranno presenti alla conferenza.

La finale sarà condotta da Beppe Convertini, volto noto di Rai1, affiancato, questa volta, da Adriana Volpe, nota Conduttrice Tv, di Rai2, concorrente del reality “Grande Fratello Vip” su Canale 5 e Conduttrice di "Ogni mattina" su TV8.