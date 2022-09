Inserita in Politica il 04/09/2022 da Direttore Si avvia la selezione naturale dei clienti al Tempo di rincari in ogni settore. L’ultimo è il “caro colazione”, come denuncia l’associazione Assoutenti, che segnala prezzi assurdi rilevati in tanti bar e locali di Italia, con il caffè su cui sono stati rilevati aumenti fino al 40%. Un aumento non deciso però dagli esercenti, che si sono trovati a fare i conti con la maggiorazione dei costi delle materie prime e, direttamente e indirettamente, con i prezzi alle stelle dell’energia elettrica.

Caro colazione, caffè a prezzi record nei bar: cosa sta succedendo in Italia

Dopo il pane e la pasta, dunque, arriva l’allarme anche per il cappuccino. Il prezzo delle materie prime è cresciuto in questo modo.

Caffè dell’80%.

Latte del 60%.

Zucchero del 30%.

Cacao del 30%.

Caro colazione, caffè a prezzi record nei bar: allarme sui listini dei locali

I rincari al bar vanno da pochi centesimi fino a mezzo euro. Poca cosa, che però pesa sulle tasche di chi è abituato a fare colazione nei locali o concedersi una pausa caffè al bancone. Ogni giorno gli italiani si affidano agli oltre 160 mila bar presenti sul territorio nazionale per il rito più sacro della mattina e del primo pomeriggio.

Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi