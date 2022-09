Inserita in Politica il 02/09/2022 da Patrizia Carcagno L’imprenditore Gianluca Calì in politica per rilanciare i temi della lotta alla mafia, al racket delle estorsioni e all’usura. L’imprenditore palermitano antimafia e testimone di giustizia Gianluca Calì in politica con il Movimento “Sud chiama Nord” per rilanciare i temi della lotta alla mafia e al racket delle estorsioni. Calì che ha fatto arrestare e condannare in via definitiva i suoi estortori dopo la prima richiesta di pizzo nel 2011, si candida alla Camera dei Deputati nel collegio uninominale Sicilia 1 (Palermo-Resuttana) con l’ obiettivo di tenere alto il fronte della lotta alla criminalità organizzata. “Chi denuncia è un imprenditore di successo” sostiene Gianluca Calì, il quale però rileva come “ i suoi estortori oggi dopo avere scontato la pena sono tornati liberi sul territorio”. “Si tratta di malavitosi che non si sono mai pentiti per le loro azioni. Il mio impegno pertanto non si ferma qui- prosegue Calì-, ma anzi continua più forte di prima con la convinzione che la mafia può essere sconfitta con azioni concrete. Non temo ritorsioni in questa campagna elettorale e intendo portare la mia testimonianza di impegno civile in Parlamento se sarò eletto”. Calì è anche presidente onorario dell’Associazione Antimafia, Antiracket e Antiusura “ In Movimento per la legalità" con la quale condivide battaglie di legalità contro tutte le forme di mafia.