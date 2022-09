Inserita in Politica il 01/09/2022 da Direttore giovani sport e benessere con la rete ANAS gratuiti a Treviglio Si è svolta, come da programma, giorno 30 agosto, presso il Centro Ippico villoresi di Inzago, la riunione dei partner del progetto Giovani Sport e Benessere.



Presenti tutti i rappresentanti degli enti partner, Comune di Treviglio, Centro Ippico villoresi, Centro Sportivo Quadri e la Rete ANAS quale capo fila. Hanno aderito all´iniziativa ed hanno partecipato alla riunione anche rappresentanti di altre associazioni che si sono resi disponibili a sostenere il progetto atteso gli obiettivi dello stesso.



Ha partecipato alla riunione anche l´assessore del Comune di Treviglio Valentina Tugnoli, quale partner del progetto, in modalità online, la quale ha dato un importante contributo alla riunione ed alla programmazione per la realizzazione del progetto.



Nel corso della riunione si discusso delle modalità di reclutamento dei destinatari del progetto, delle modalità di organizzazione degli eventi, previsti dal progetto, il coinvolgimento del territorio e la valorizzazione dello stesso.



L´assessore, la quale ha evidenziato la necessità di coinvolgere tutto il territorio a partire dalle scuole al fine di raggiungere il massimo risultato, anche in considerazione del fatto che i corsi, nel numero programmato dal progetto, sono gratuiti.



Le attività sportive di cui al progetto, saranno realizzati presso le due strutture che hanno aderito all´iniziativa della rete ANAS Lombardia che sono: Il centro sportivo quadri - la piscina di Treviglio ed il Centro Ippico di Villoresi di Inzago.



A breve sarà disponibile, su siti di tutti i partner, il modulo online per candidarsi al progetto.



Il Presidente della rete ANAS nel ringraziare tutti i partner sia per la fiducia accordata che per il lavoro che è stato e che sarà svolto, nonchè l´assessore Valentina Tugnoli per il contributo e la disponibilità manifestata, ha precisato, che a settembre sarà convocata una riunione per la selezione dei candidati.



In fine, il presidente della RETE ANAS ha precisato che, oltre ai criteri gia specificati nel bando, per la selezione dei destinatari del progetto, saranno organizzate delle giornate di prova per la individuazione dei destinatari.



A tal fine sia Centro Sportivo Quadri - piscina di Treviglio - che il centro ippico villoresi hanno manifestato la disponibilità, in relazione al numero degli interessati, di aumentare il numero dei posti anche oltre quello programmato.