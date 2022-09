Inserita in Tempo libero il 01/09/2022 da Direttore Corso per Soccorritore di animali con la RETE ANAS Non solo umani: ci sono anche i cani e i gatti e tanti altri animali da affezione, che spesso hanno bisogno di cure. E di soccorritori capaci di dargliele in tempo rapido, prima dell’intervento del veterinario.



Con questo spirito il 15 e il 16 ottobre prossimi la Protezione civile della Rete Anas Italia organizza il primo corso di soccorritore veterinario. Due giorni al parco della Rubbianetta (Druento, vicino a Torino) dal primo pomeriggio di sabato sino alle 14 della domenica. “Abbiamo preso spunto dalla meravigliosa esperienza di una odv nostra affiliata, la Croce Gialla di Genova”, spiega Claudio Cugusi, presidente della Protezione civile di Anas, “e abbiamo pensato di estendere l’esperienza a tutti gli enti del terzo settore interessati a costituire una rete del soccorso veterinario. E’ incredibile quanta attenzione ci sia verso questo tema ma è un fatto positivo, che intendiamo valorizzare portando il nostro modello di corso in tutta Italia già a partire dal prossimo novembre”.



Croce Gialla Genova è stata la pioniera e ormai da tempo, accanto alle ambulanze “normali” ha un mezzo destinato esclusivamente ai nostri amici a quattro zampe, in convenzione anche con la Asl del capoluogo ligure. Sarà Massimo Agostini, portavoce del sodalizio genovese, a raccontare i particolari di questo emozionante percorso di volontariato.



Nella due giorni torinese, nella meravigliosa sede di Anas Piemonte (che è anche sede della Protezione civile nazionale area Nord Ovest), saranno Cugusi e il portavoce nazionale di Anas, Antonio Lufrano, a portare i saluti della Rete.



Subito dopo il veterinario genovese Paolo Molinari insegnerà le prime nozioni sulla gestione del trauma del paziente veterinario, sulla rianimazione cardiopolmonare e sulle ostruzioni delle vie aeree. “Cercheremo di ampliare le conoscenze anche con elementi di psicologia veterinaria applicati all’attività del soccorritore”, spiega il professionista.



Domenica mattina, in apertura, Stefano Menti, guardia zoofila e volontario in Croce Gialla Genova insegnerà agli allievi come catturare in sicurezza un animale ferito. Poi di nuovo formazione teorica e pratica con il veterinario. E alla fine l’esame con il rilascio dell’attestato.



Il costo del corso è di 50 euro (90 per chi non è un socio di una affiliata Anas) ma è necessario prenotarsi alla segreteria Anas chiamando il 340.5609288. Suggerimento: non perdete tempo perché raggiunte le 50 prenotazioni la segreteria chiuderà le iscrizioni.



Per l’alloggio si può optare per la foresteria della Rubbianetta, anche se i posti sono davvero limitati. A Druento, comunque, sono disponibili hotel a buon prezzo.