Inserita in Politica il 31/08/2022 da Direttore Inizia la scuola e la rete ANAS PensiamocInsieme sostiene i figli dei detenuti di Bollate Settembre è il mese delle ripartenze, dei nuovi inizi, di nuove speranze e progetti. Per tutti i bimbi dovrebbe essere l’inizio del nuovo anno scolastico e per molti di loro anche di un nuovo percorso, fatto di nuove conoscenze, nuove amicizie, nuovi insegnamenti.

Ma la scuola non è solo questo: molti piccoli e adolescenti hanno bisogno di un supporto anche materiale per poter partire al meglio e con tutto l’occorrente necessario.

A breve, grazie all’attiva collaborazione dell’Associazione A.N.A.S. PensiamocInsieme con la II Casa di Reclusione di Milano-Bollate, esattamente il 10 Settembre, si terrà, all’interno dell’istituto penitenziario, una festa di inizio anno scolastico, nell’ambito dell’iniziativa proposta: “Inizia la Scuola – Genitori PensiamocInsieme”, nata con il supporto del Rotaract Club Milano Sforza.

Insieme pensiamo al momento emozionante in cui ogni piccolo e grande studente prepara lo zaino, sceglie il proprio diario, il proprio astuccio ed è proprio per questo che i volontari di PensiamocInsieme doneranno, in occasione dell’evento in programma, zaini e altro materiale scolastico ai figli dei genitori detenuti.

Da giorni si sta procedendo con la raccolta delle donazioni e chiunque volesse dare il proprio supporto a questa iniziativa può ancora farlo mettendosi in contatto con l’Associazione, scrivendo una email a pensiamoci.insieme@gmail.com, o telefonando al numero 339 841 7187 entro e non oltre il giorno 8 settembre.

L’iniziativa è stata realizzata anche con l’aiuto di 20Hours Club Cairoli, 20Hours Club Gargano e Hubicom Ripa Porta Ticinese. È proprio vero che dalle giuste unioni nascono i più grandi progetti.

I bambini hanno bisogno di noi adulti e la forza del donare è il migliore insegnamento che si possa tramandare alle nuove generazioni.

Ylenia Proietto