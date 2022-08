Inserita in Politica il 28/08/2022 da Direttore Giovani sport e benessere per l´inclsuione sociale al Centro Ippico la Presidenza della rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia ha organizzato una riunione di coordinamento dei partner del progetto per il prossimo 30 agosto alle ore 1800 presso il centro ippico Villoresi di Inzago.



LA riunione, aperta a tutte le associazioni del territorio ed agli amministratori locali, ha l´obiettivo di programmare le attività del progetto cofinanziato dalla Regione Lombardia nell´ambito del bando GiovaniSmart dal titolo Giovani sport e benessere.



Il Presidente regionale della rete associativa ANAS ha sottolineato l´importanza dello sport quale strumento sia per l´inserimento sociale che di recupero dei valori da parte dei giovani a seguito della pandemia e della crisi che vede protagonista la comunità nazionale ed internazionale.



Lo sport, come è noto, ha precisato il presidente, da un lato fortifica il corpo e la mente e dall´altro lato consente ai partecipanti di socializzare rispettando regole e di conseguenza l´avversario che non è non un nemico, come altre realtà sociali purtroppo insegnano.



In questo momento storico, ha precisato il presidente, lo sport è una delle attività necessarie da svolgere, a qualsiasi etò, in quanto permette da un lato l´inclusione sociale e dall´altro lato svolge una funzione di prevenzione delle malattie della terza età, come la medicina e la scienza insegna.