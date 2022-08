Inserita in Sport il 24/08/2022 da Direttore Giovani Sport e Benessere dalla rete ANAS Lombardia La rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) Lombardia comunica che si avvia alla Chiusura il progetto che l´ha vista impegnata negli ultimi 24 mesi in un impegno progettuale di solidarietà assistenziale e formativa dal titolo "Insieme per Carugate".



Il progetto, realizzato in partenariato con altri due enti affiliati alla rete ANAS, ha avuto l´0biettivo di sensibilizzare la comunità locale nel prevenire la diffusione del Covid e dall´altro lato sostenere, insieme alle realtà locali che si sono aggregati, le famiglie in difficoltà.



Inoltre il progetto, con l´autorizzazione della Regione, è stato esteso anche al sostegno degli animali domestici che, senza ombra di dubbio, hanno svolto un ruolo importante durante la chiusura disposta dal Governo.



Come è noto, al fine di raggiungere il miglior risultato possibile, sia in termini di solidarietà che di prevenzione del covid, oltre alle iniziative specifiche organizzare nel corso delle distribuzioni è stato organizzato un spettacolo dal titolo "l´uomo dal fiore in bocca", opera tratta dall´omonimo romanzo di Pirandello, rappresentato a Milano per la prima volta 100 anni fa. Il teatro è stato organizzato con il precipuo scopo di stimolare la collettività a riprendere, sempre in sicurezza, contatti sociali e culturali, dopo la chiusura.



La presidenza della rete ANAS Lombardia informa tutti gli affiliati e gli interessati, che sulla scorta di quanto gia fatto, con riferimento al lavoro di sensibilizzazione e integrazione culturale e sociale, l´attività continua con un nuovo progetto cofinanziato dalla regione Lombardia dal titolo Giovani sport e benessere.



La prima riunione con tutti i partner e gli interessati è stata programmata per il prossimo 30 agosto nei locali del centro Ippico villoresi di Inzago.