Inserita in Cultura il 23/08/2022 da Patrizia Carcagno La mostra di Connie Sciacca ed il libro di Paolo Ferrante con il critico Maria Teresa Prestigiacomo a Catania Catania. Villa del Grado, prestigiosa antica splendida dimora, già Villa Cigno- Cocuzza, con il suo Parco, aprono il sipario per la presentazione del libro del poeta agrigentino Paolo Ferrante, illustrato dalla pittrice Connie Sciacca, catanese. L´uno settembre alle ore 18.30, il Parco di Villa del Grado avrà presenze prestigiose di intellettuali; tra i quali il noto critico d´arte e letterario Prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo che presenterà la mostra di Connie Sciacca, inerente al libro e la silloge poetica, Morlacchi Editore, di Paolo Ferrante, decodificandone i messaggi sottesi delle opere che corredano e completano la silloge poetica ed evidenziando la stretta corrispondenza biunivoca tra ciascuna poesia ed il corrispettivo quadro. Sara´ presente il fotografo d´ arte Massimo Pantano ed il Fotografo d´ arte Paolo Barbera. Il titolo del libro, di Ferrante, al suo settimo libro, ci offre subito un primo input, per una chiave di lettura: " Oltre lo sguardo e la mente". Connie Sciacca interpreta le liriche, attraverso le sue opere metafisiche surreali, esoteriche, religiosamente spirituali che ben traducono lo spirito, il messaggio del Poeta. Connie Sciacca, pluripremiata vincitrice in numerosi concorsi indetti dall´Accademia Euromediterranea delle Arti, ha esposto in numerose mostre collettive e Personali, anche sotto l´egida del critico prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, con successo di critica e di pubblico. Svolgendo, Ferrante, il ruolo di docente di Religione, non potevano non trovarsi, in seno alla silloge, dei "passi", riconducibili alle Scritture Sacre, ebraiche e cristiane. Un appuntamento sicuramente da non perdere per gli interessanti quadri, per i contenuti profondi del testo e per il rilassante Parco della Villa del Grado Villa Cigno Cocuzza dell´Architetto Atanasio; Villa del Grado è un pregiato scrigno Liberty nel cuore della Catania delle griffes Corso Italia, 209, nel centro cittadino, una volta luogo di villeggiatura, a due passi dal mare.