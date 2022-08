Inserita in Tempo libero il 23/08/2022 da Patrizia Carcagno Iniziato il countdown per il concerto di Corona, unica tappa in Sicilia, il 27 agosto al Piccolo parco urbano di Bagheria Ci siamo. Mancano pochi giorni al grande concerto live di Corona che si terrà sabato 27 agosto 2022, a partire dalle 20.30, al Piccolo parco urbano di Bagheria organizzato da I 40 che ballano 90. Sarà una notte magica e a ritmo di Baby Baby, Try Me Out e I Don´t Wanna Be a Star e The Rhythm of the Night, (al primo posto nel 1993, per otto settimane consecutive, nelle classifiche musicali italiane), il Parco si trasformerà una grande discoteca all´aperto, sotto le stelle. La cantante che ha fatto ballare intere generazioni, sarà la star della serata.

Un evento imperdibile, unica tappa di Corona in Sicilia, una lunga notte di musica e divertimento.



Tutti i dettagli sulla pagina fb I Quaranta che ballano 90.



Per gli acquisti ticket on line https://www.ticketsms.it/event/pe2ExOMP e https://bit.ly/CORONAlive





Per info e acquisto biglietti tel 3519799929 o presso i punti vendita: a Palermo a piazza Verdi (Teatro Massimo), chiosco Liberty lato via Maqueda - tabaccheria Ballotta in via Ruggero Settimo, angolo via Mariano Stabile – hotel Villa D´Amato in via Messina Marine, 180 o direttamente al Piccolo parco urbano ogni giorno dalle 15,30 alle 20,00; a Termini Imerese a Sky Service in via Falcone e Borsellino, 87/A; Proloco Valderice tel 389.8836269 oppure 329.1562671; ad Alcamo tel 391.3315035 Francesco Cangelosi.





Il costo del biglietto è di 20 euro più prevendita. Ingresso gratuito per i bambini fino a 12 anni.