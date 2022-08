Inserita in Politica il 23/08/2022 da Patrizia Carcagno Si costituisce GDL Sicilia Vera - Brolo a sostegno di Cateno De Luca "È per queste ragioni che insieme ad un gruppo di entusiasti amici, formato da ex amministratori comunali, attivisti appassionati e simpatizzanti, tutti disillusi dai partiti del P.U.N. abbiamo deciso di attivare la costituzione di un Gruppo Di Liberazione locale di ORGOGLIO SICULO – SICILIA VERA denominato "GDL Sicilia Vera - BROLO" a sostegno di CATENO DE LUCA Sindaco di SICILIA", dichiara l´avvocato Mauro Scaffidi, membro del coordinamento del Movimento



"Di fronte allo spoglio sistematico della Sicilia operato dal P.U.N. – Partito Unico del Nord – culminato con la recente sottrazione delle quote di P.N.R.R. pensate dall´Europa per l´infrastrutturazione del SUD, che in quanto a strade, ferrovie e collegamenti aeroportuali, manca ancora del necessario – distratte e sperperate, come al solito, per incrementare il superfluo nel solito NORD, CATENO DE LUCA rappresenta l´unica speranza.



Il generale disinteresse per le legittime istanze della Sicilia - continua Scaffidi -trattata più che altro come serbatoio di voti a perdere da parte dei partiti nazionali, è palese e dimostrato ancor più in questo scorcio di campagna elettorale. Per cominciare siamo certi che Cateno DE LUCA, ogni qual volta in Consiglio dei Ministri si tratteranno questioni che riguardano la SICILIA, si presenterà a Palazzo Chigi ed esigerà di parteciparvi per far valere le nostre ragioni - con quel rango di ministro che lo Statuto Regionale e la Costituzione della Repubblica, in questi casi attribuiscono al Presidente della Regione Siciliana".