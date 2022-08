Inserita in Politica il 13/08/2022 da Direttore A Cinisi Con la RETE ANAS a difesa del territorio La territoriale della rete Associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) di Cinisi, d´intesa con il Comune garantirà per i giorni 13, 14 e 15 i servizio di assistenza e protezione civile su tutto il lungomare del comune.



Ancora una volta, la dirigenza della rete associativa, di supporto e sostegno alle amministrazioni locali nella gestione della sicurezza del territorio e di assistenza ai cittadini in difficoltà.



La presidenza Nazionale nel ringraziare la dirigenza di ANAS Cinisi per la sensibilità e sostenibilità delle azioni sul territorio ha evidenziato l´insostituibile lavoro che tutta la classe dirigente della RETE ANAS sta svolgendo in questo momento delicato sia per il periodo storico che pandemico e post pandemico.



Un sincero ringraziamento è stato rivolto dal portavoce nazionale a tutti i volontari, sia della rete che non, che ogni giorno dedicano il loro tempo a supporto e sostegno della comunità ed a difesa del territorio affinche la gente possa trascorrere vacanze in sicurezza e serenità.