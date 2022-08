Inserita in Tempo libero il 05/08/2022 da Patrizia Carcagno A Taormina il 5 Agosto Jimmi Sax stratosferico concerto da non perdere Taormina,Me. Attesissimo al Teatro Antico di Taormina, il 5 Agosto, il concerto del re del sassofono, Jimmi Sax, le cui sonorità, brillanti ed emozionanti, hanno da sempre attratto ed intrigato il pubblico di tutte le età dagli adolescenti alla terza età . In particolare a Taormina, che ama i brani del sassofonista e il jazz: le sonorità di Jimmi Sax, infatti, echeggiano, spesso, sul corso Umberto della città turistica internazionale, al Wünderbar in particolare o al Metropol Hotel in cui,

d´abitudine, si esibiscono sassofonisti che hanno nel loro repertorio, i bei brani di Sax. Pertanto, il Teatro Antico di Taormina renderà omaggio al noto sassofonista, sicuramente con un teatro stracolmo di fans, colmo sempre secondo le norme vigenti per contrastare il covid.