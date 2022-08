Inserita in Politica il 01/08/2022 da Direttore A breve sarà pubblicato il bando per il reclutamento di 40 Volontari per il Servizio Civile della RETE ANAS Il Direttore del Dipartimento del Servizi Civile universale ha firmato il decreto di finanziamento del Servizio Civile digitale. La rete ANAS ha presentato due progetti per un totale di 40 volontari distribuiti su tre regioni.



A breve sarà pubblicato il bando ove saranno riportate le modalità per la presentazione delle candidature da parte dei volontari interessati.



Le sedi della rete ANAS e delle affiliate che hanno manifestato la disponibilità in sede di progettazione sono pe ril progetto Digital Genetation:



Digital Generation P.A. Angeli del soccorso VIALE CROCCI ERICE 2

Digital Generation Associazione di volontariato IRIDE VIA SIRIS

POLICORO 2

Digital Generation Associazione A.V.E.T. VIA MATTEO GNOFFI PETRALIA SOPRANA 2

Digital Generation Associazione Pubblica Assistenza SOS Valderice VIA SEGGIO VALDERICE 2

Digital Generation P.A. Amico soccorso o.n.l.u.s VIA SEGESTA TRAPANI 2

Digital Generation P.A. Humanitas Trapani Onlus VIALE CROCCI ERICE 2

Digital Generation SASS- Servizi Ausiliari Security e Safety VIA GIUSEPPE DOSSETTI BITONTO 2

Digital Generation A.N.A.S. SICILIA VIA MARIANO STABILE PALERMO 2

Digital Generation P.A. Amico soccorso o.n.l.u.s - Sede di Erice VIA LIDO DI VENERE ERICE 2



Per il progetto Educare sono:



Educare digitale A.N.A.S. NAZIONALE VIA VERONICA GAMBARA PALERMO 2

Educare digitale A.N.A.S. ZONALE ARAGONA VIA XXVIII OTTOBRE ARAGONA 2

Educare digitale A.N.A.S. REGIONE PUGLIA VIA NAPOLEONE COLAJANNI BARI 2

Educare digitale ANAS Zonale Madonie Via Azolino Hazon PALERMO 2

Educare digitale A.N.A.S. SICULIANA Via Marconi SICULIANA 2

Educare digitale A.C.S.D. U CALACIPITU Via Lilibeo RAGUSA 2

Educare digitale Associazione culturale Raffadali e Bioetica VIA PIANO CALVARIO RAFFADALI 2

Educare digitale Centro Regionale Sportivo Libertas Sicilia VIA EMANUELE NOTARBARTOLO PALERMO 2

Educare digitale E.T.S. O.D.V. ANGELI DI QUARTIERE CORPO DI TUTELA CIVILE VIA C. SCHIFONE SAVA 2

Educare digitale ASSOCIAZIONE CULTURALE EPOCA VIA G. CARDUCCI ARDORE 2

Educare digitale ASSOCIAZIONE CENTRO SOCIALE "G. LA PIRA" ONLUS Via Einaudi PORTO EMPEDOCLE 2



Maggiori informazioni per gli interessati e possono prendere contatti con le sedi gradimento.