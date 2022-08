Inserita in Cultura il 01/08/2022 da Patrizia Carcagno Le sculture di cioccolato di Niuru d’Amuri. Targa Premio a Taormina al Modern Art Museum, Castello Duchi di Santo Stefano Anteprima pre- Parigi Taormina-Parigi. L’Arte del Cioccolato e il Cioccolato come forma d’Arte che prende le forme di eleganti di sculture di Pigne della simbologia siciliana o rappresenta il Vulcano Etna… Grand Prix Excellence a Niuru d’Amuri in anteprima a Taormina, il 7 agosto 2022, per Parigi 2023. L’ambito Premio dell’Accademia Euromediterranea delle Arti viene conferito alla nota azienda siciliana, per la creatività, la versatilità e la qualità della materia prima del prodotto. Un prodotto, Nero d’amore, la traduzione, è un cioccolato preparato con amore e dalle caratteristiche inconfondibili.

Il gusto intenso del cacao pregiato e l’eccezionale consistenza, ottenuta dalla particolare miscela di ingredienti e dalla speciale lavorazione, rendono Niuru D’Amuri una crema dal sapore e dalla densità particolari, ideale da degustare da sola o con piatti dolci e salati. Un capolavoro siciliano che nasce da una ricetta artigianale, come la tradizionale cioccolata fatta in casa. Impossibile resistere!



Niuru D’Amuri nasce dalla volontà della creatrice siciliana Veronica Di Grazia, fondatrice dell’Associazione Il mondo che Vorrei.



L’idea di esaltare il cioccolato come alimento principe della nostra cucina, per le proprietà benefiche e la versatilità, lo studio della ricetta, l’impiego di ingredienti genuini e senza grassi aggiunti, senza glutine sono alla base del successo di Niuru D’Amuri .



Il laboratorio di Niuru D’Amuri riproduce la lavorazione fatta in casa, secondo la ricetta originaria, con prodotti esclusivamente locali e controllati. La crema viene lavorata manualmente in ogni sua fase, dalla preparazione della miscela fino al raggiungimento della densità ottimale, per ottenere un prodotto di alta qualità, dal sapore unico, un velluto nero e lucente che inebria.



Il 7 agosto sarà consegnato a Veronica Di Grazia, il Premio in anteprima, come sottolineavamo, nel titolo; la location di tutto rispetto sarà la Fondazione Mazzullo Modern Art Museum, Castello Duchi di Santo Stefano, Duchi de Spuches Principi di Galati, a Taormina, centro turistico internazionale. Non a caso, Il Grand Prix sarà conferito unitamente al prestigioso evento d’arte organizzato dall’Accademia Euromediterranea delle Arti: la Mostra Personale della pittrice francese Anne-Marie Torrisi, presentata dal noto critico operante in campo internazionale: la prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo, per significare quanto Niuru d’Muri non sia un semplice cioccolato, bensì la produzione di cioccolato si unisce a creazioni d’arte, quasi come splendide sculture, di cioccolato pregiato, inconfondibile, dal gusto unico. Nel giugno del 2023, a Parigi, nell’antica dimora patrizia di Madame de Pompadour, la seconda tappa di Niuru d’Amuri, presentata, in tour, dal critico prof.ssa Maria Teresa Prestigiacomo.