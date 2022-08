Inserita in Cultura il 26/07/2022 da Patrizia Carcagno Firmata convenzione tra Associazione Antimafia e Cultura Digitale su legalità e devianza sociale L’Associazione Nazionale Antimafia “In Movimento per la legalità” e l’Associazione Cultura Digitale hanno sottoscritto una convezione per la Legalità e il contrasto alla devianza sociale. In particolare le due associazioni si impegneranno a collaborare su tutto il territorio nazionale per costruire contenuti divulgativi su queste specifiche tematiche, oltre alla realizzazione di eventi formativi comuni destinati ad un pubblico qualificato, in ambito universitario ed extra universitario. Inoltre le due Associazioni offriranno collaborazione istituzionale a comuni, gruppi di studi e aziende sviluppando progetti che saranno successivamente messi in rete attraverso le diverse community. Soddisfazione per l’accorso è stato espresso da Luca Vallone e da Saverio Loscrì rispettivamente Presidente e vice presidente di Cultura Digitale e dal Presidente e dalla vice presidente di “In Movimento per la Legalità” Nino Randisi e Maria De Fazio che già sono al lavoro per allestire subito dopo la pausa estiva una serie di iniziative mirate che avranno luogo in diverse regioni.