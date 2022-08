Inserita in Cultura il 25/07/2022 da Patrizia Carcagno Le Notti di BCsicilia. Ad Agrigento visita guidata alla mostra: Progetto Genesi arte e diritti umani Nell´ambito della manifestazione "Le Notti di BCsicilia" si terrà sabato 30 luglio 2022 ad Agrigento la visita guidata alla mostra: Progetto Genesi arte e diritti umani. Appuntamento al Museo Archeologico Regionale "Pietro Griffo" Contrada San Nicola alle ore 18,00. E´ necessaria la prenotazione, entro giovedì 27 telefonando al 339.5949184.



La mostra itinerante presenta al pubblico le opere d´arte contemporanea della Collezione Genesi che riflettono sulle urgenti, complesse e spesso drammatiche questioni culturali, ambientali, sociali e politiche. La mostra individua sei principali sezioni tematiche attraverso le quali le opere esprimono un messaggio legato alla difesa dei diritti umani: la memoria di un popolo, un´identità multiculturale, le vittime del Potere, il colore della pelle, la condizione femminile, la tutela dell´ambiente.



Le opere sono esposte senza didascalie né testi di sala per permettere ai visitatori un primo approccio diretto con ogni opera, senza filtri, allo scopo di innescare una libera interpretazione basata solo sul proprio sentire.



Al Museo Archeologico Regionale "Pietro Griffo" la mostra si sviluppa nelle sale che si affacciano sulla Sala Zeus e nella Sala Zeus stessa, dove è custodito l´unico esemplare intero di Telamone, una delle maestose statue alte 7,7 metri che sostenevano il grande Tempio di Giove Olimpico nella Valle dei Templi di Agrigento. La visita sarà guidata dall´archeologa Viviana Caparelli esperta in didattica museale.