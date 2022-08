Inserita in Politica il 25/07/2022 da Direttore ANAS Reggio Calabria dona 20 scatoloni di medicinali per il Donbass È domenica, siamo tutti stanchi. Ci sta. Ma voglio darvi la buonanotte con una bellissima notizia fresca fresca: il nostro amico Franco Luci (Anas Reggio Calabria) ha recuperato dai rappresentanti di farmaci suoi colleghi e dalle Case farmaceutiche 20 scatoloni di antibiotici, cioè migliaia e migliaia di pezzi, che tra pochi giorni, grazie a Roman, a Viktoria e a Malve Ucraina, attraverseranno l’Europa e arriveranno negli ospedali di Karkiv e Dnipropetrovsk.



Lo so che a molti di voi non dice nulla tutto questo. Ma fermatevi a pensare che senza antibiotici si muore. E nel Donbass in questo momento mancano gli antibiotici.

Dopo quello che abbiamo già fatto al confine polacco (più di 650 profughi trasportati e accolti), Anas Italia salverà così chissà quante vite umane nel Donbass dimenticato da tutti. Anche da Zelensky e dal governo di Kiev (spiace dirlo ma un po’ è così)



Sono abbastanza felice stasera