Inserita in Tempo libero il 25/07/2022 da Direttore Caccia al Tesoro all´insegna del divertimento con la RETE ANAS Anche quest´anno la rete ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale) con le affiliate, organizza la caccia al tesoro, tra le vie del paese. L´evento è strutturato su due momenti, il primo la mattina a partire dalle ore 10.30 ed il secondo di pomeriggio dalle ore 16.00. Luogo di partenza, è sempre lo stesso, lo stabilimento balneare la Canniccia.



Gli organizzatori hanno precisato che l´evento è riservato alle prime dieci squadre che si iscriveranno.



Una giornata in giro per il paese cantando, cercando, rispondendo ecc.



Tutti gli interessati possono prendere contatti sia per avere maggiori informazioni che per l´iscrizione al seguente indirizzo mail: anasmagnagrecia@gmail.com