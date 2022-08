Inserita in Tempo libero il 25/07/2022 da Direttore 3 agosto ad Ardore con la festa dello sport e giochi in spiaggia Il prossimo 3 agosto ad Ardore la rete ANAS patrocina la festa dello sport. Un pomeriggio di sport, calcio e divertimento all´insegna della libertà di pensiero e di espressione. L´ingresso è libero. Si raccomanda a tutti i partecipanti di essere dotati di costume e telo da mare. Altro ai giochi in spiaggia, sono stati programmati anche giochi in acqua. LA presidenza della rete associativa ANAS precisa che per tutti i partecipanti alla manifestazione che fossero interessati all´iscrizione alla prossima stagione agonistica calcistica avranno diritto ad uno sconto. E´ stata organizzata una merenda, che sarà offerta, gratuitamente, a tutti i partecipanti