Inserita in Cronaca il 21/07/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI: PRESUNTO SPACCIO DI DROGA. 21ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Trapani hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, un giovane classe 2001 con specifici precedenti di polizia, già sottoposto alla misura dell’obbligo di dimora nel comune di Trapani.

I Carabinieri, avendo il sospetto che il giovane continuasse nei suoi presunti traffici illeciti nonostante la misura cui era sottoposto e, avendo motivo di ritenere che lo stesso potesse detenere sostanze stupefacenti, decidevano di effettuare una perquisizione domiciliare nell’appartamento e nelle relative pertinenze dell’immobile, sito nel quartiere Rione Palma, dove il giovane si trovava col fratello convivente, poco più grande di lui.

La perquisizione dava esito positivo in quanto, all’interno di un container adibito a garage, venivano rinvenuti tre panetti di hashish del peso complessivo di 300 gr.

Lo stupefacente è stato posto sotto sequestro dai militari operanti e il giovane è stato arrestato e, a seguito dell’udienza di convalida, ristretto agli arresti domiciliari presso una diversa abitazione.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.