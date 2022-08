Inserita in Cronaca il 21/07/2022 da Patrizia Carcagno MARSALA: ESCE DAL CARCERE IN PERMESSO PREMIO MA NON FA PIU’ RITORNO. ARRESTATO DAI CARABINIERI I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Marsala hanno tratto in arresto un pluripregiudicato marsalese di 49 anni per il reato di evasione.

L’uomo in atto sottoposto alla detenzione in carcere presso la casa circondariale trapanese nella giornata di lunedì non faceva rientro dopo la fruizione di un permesso premio di 4 giorni.

Il 49enne avrebbe lasciato il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani la mattina del 14 luglio senza fare più ritorno. Sono scattate così incessanti le ricerche per le vie della città terminate, dopo quasi due giorni, nella giornata di ieri quando l’uomo è stato rintracciato sulla pubblica via mentre passeggiava indisturbato.

Tratto in arresto e terminate le formalità di rito è stato tradotto presso il carcere “Pietro Cerulli” di Trapani.