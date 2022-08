Inserita in Cronaca il 19/07/2022 da Lisa Di Giovanni “Tutta colpa delle bollicine” di Carmela Pappalardo è un romanzo appassionante, in vendita su tutti gli store “Tutta colpa delle bollicine” di Carmela Pappalardo è un romanzo appassionante, in cui si racconta la storia di una dolce ossessione che ha imprigionato i protagonisti in una bolla di rimpianti e nostalgia. Eduardo Castelli è un ragazzo complicato; ha chiuso a doppia mandata il suo cuore dopo aver visto morire la madre in modo violento, convincendosi che nessuno avrebbe mai potuto amarlo come lei.



SINOSSI DELL’OPERA. Sicilia, 2006. Eduardo Castelli, erede di una delle più importanti aziende vitivinicole ai piedi dell’Etna, è un giovane che con i suoi pesanti pensieri, in crisi con sé stesso e il mondo, rifugge ogni legame sentimentale. Aspirante attore, prima di abbandonare la sua terra per imparare in Inghilterra l’arte della recitazione, incontra Michela: sorprendente e meravigliosa come il profumo racchiuso in un’ottima bottiglia di vino. Diversa dalle esperte ragazze che farebbero di tutto per provare a prenderlo. Nessuna ci sarebbe riuscita, nessuna poteva più fargli del male: fino a quando non incontra lei. Affascinato dal sorriso di Michela, vero antidoto contro la tristezza, Eduardo avverte brividi per sentimenti ed emozioni sconosciuti. Per paura che diventerà sempre più difficile separarsi, spezza il cuore dell’unica preziosa amicizia che sa ascoltare i suoi silenzi. Ignora che, nel tentativo di dimenticare tutto il dolore del loro ultimo incontro, si pentirà di aver perduto l’amore sbocciato inaspettato da ardenti schermaglie. I ricordi non finiscono mai e l’ombra di Michela è ovunque.





Genere: Narrativa contemporanea



Pagine: 356



Prezzo: 18,00 €