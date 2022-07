Inserita in Cultura il 19/07/2022 da Patrizia Carcagno Luoghi e colori vivaci della Sicilia, nelle tele di Pippo Spinoso. Il maestro partecipa alla collettiva "Profumo D´Estate" L´estate in Sicilia, luoghi e colori con tonalità vivace, nelle tele del maestro Pippo Spinoso, neo- impressionista partecipa alla collettiva " Profumo D´Estate" allestita all´hotel La Torre, a Mondello nel palermitano, dal 23 luglio al 6 agosto.





Le tele che lo rappresentano, mettono in risalto il suo taglio cromatico, raffigurando, una regata velica all´alba nella borgata marinara di Mondello e il castello di San Nicola (Pa) di notte, luoghi baciati dal sole e dal mare impressionati su tela, in modo armonico e variopinto. Paolo Levi, di lui scrive: "Il volto, la figura come laboratorio di ricerca, luogo di riflessione ed espressione, questo rivela l´ oggetto primario delle opere più recenti di Pippo Spinoso, disegni acrilici dotati di un´ inesauribile carica dì emozioni e sentimenti, quando dipinge paesaggi il suo stile tende alla frammentazione dell´ immagine, senza mai dimenticare gli aspetti lirici, la sua sensibilità pervade il quadro catturando l´ osservatore con la magia di atmosfere coinvolgenti e densi di ricchezza emozionale".





La collettiva "Profumo D´Estate" , prenderà il via il 23 luglio alle ore 17.30 e la mostra allestita all ´hotel La Torre dì Mondello. sarà visitabile sino al 6 agosto.





Pippo Spinoso da sempre si dedica con passione all´arte pittorica, amante della storia, laureato in Scienze Politiche indirizzo Storico-Sociale, classe ´55 ha radici a Solarino nel siracusano, adozione palermitana, nel corso degli anni ha sempre dispensato la sua arte e trasmesso i suoi valori alle nuove generazioni e non solo, è docente all´Università Europea del tempo libero (Utle). Con acrilico ed olio su tela, colori vivaci dal giallo in contrasto con azzurro e blu, spazia dalla paesaggistica, ai visi, ai falsi d´autore, con tratto pittorico sensibile alla realtà. Nel 1983, la sua prima mostra "Il grappolo d´oro", sotto la direzione artistica del grande maestro Bruno Mancuso, a Casteldaccia nel palermitano. Inizia la sua carriera espositiva e le numerose partecipazioni a contest dedicati all´arte, tra cui in primo piano: "Italiani Selezione d´Arte Contemporanea", a cura del Prof. Vittorio Sgarbi (2016); sempre nel 2016, viene ammesso al 1° Trofeo Internazionale, "Arte e Impero", con tour delle sue opere a Parigi, Vienna e Roma; Biennale Internazionale D´Arte del Mediterraneo, qui viene nominato Ambasciatore dell´Arte; nel 2018, riceve il 1° Premio "Arte Palermo", diretto da Philippe Daverio.





E´ possibile visionare i quadri del maestro Pippo Spinoso, nel suo studio-laboratorio. in via Vincenzo Di Marco 4/a , Palermo e contattarlo al numero.3451192882.