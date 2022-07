Inserita in Cultura il 12/07/2022 da Direttore Anche al mondo dello sport una stella al merito sociale conferita dalla rete ANAS A Torino, il 2 luglio alle ore 17, in occasione dell´assemblea nazionale della rete associativa ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale), oltre ai riconoscimenti conferiti per l´impegno sociale e culturale, è stata conferita una stella al merito sociale ANAS anche a chi, silenziosamente, ha sostenuto durante la pandemia, il mondo dello sport particolarmente in difficoltà e nello stesso tempo si è speso e si spende ogni giorno per sostenere e inserire nel mondo dello sport i ragazzi diversamente abili.



Con queste motivazioni la commissione, istituita con decreto della presidenza nazionale e presieduta dal dott. Flavio Ronzi, ha conferito la stella al merito sociale ANAS per l´impegno profuso a favore dello sport al Prof. Pino Mangano, presidente regionale per la Sicilia della Libertas è persona di grande sensibilità culturale e di rare qualità umani a sostegno dello sport quale mezzo per il benessere psicofisico e sociale e strumento di prevenzione delle malattie anche della terza età.