Inserita in Politica il 11/07/2022 da Direttore Sicilia. Chinnici: “Priorità assoluta è la legalità, intesa come buon funzionamento della P.A.” Ragusa, 11 luglio 2022 - “La priorità che io considero assoluta e che definisco trasversale a tutto quello che sarà il mio programma di governo, è la legalità, legalità intesa come buon funzionamento della pubblica amministrazione regionale. Se noi non faremo funzionare la pubblica amministrazione, gli interventi prioritari nella sanità, nei rifiuti, nella cultura, non riusciremo a portarli a compimento. La legge che porta il mio nome, del 2011, è una legge che contiene meccanismi di trasparenza della pubblica amministrazione, di buon funzionamento,



norme anticorruzione, procedure e tempi definiti, l’informatizzazione. E’ una norma che a 360 gradi servirà a attuare le politiche nei diversi settori”. Lo ha detto la candidata del Partito Democratico alle #presidenziali22, l’eurodeputata Caterina Chinnici, a margine del secondo confronto tra candidati che si è svolto a Ragusa.



.