Inserita in Tempo libero il 22/06/2022 da Direttore Dal 6 luglio al 4 settembre torna l´appuntamento estivo con "I Solisti del Teatro", storico festival romano Dal 6 luglio al 4 settembre torna l´appuntamento estivo con "I Solisti del Teatro", storico festival romano diretto da Carmen Pignataro, giunto alla XXVIII edizione, che si terrà ancora una volta nella splendida cornice dei Giardini della Filarmonica, a due passi da Piazza del Popolo. La location si impreziosisce di charme grazie a un programma straordinario capace di riunire la passione per il teatro, la trasversalità dei generi e l´attenzione alle tematiche sociali.



Nel magico scenario dell´open space botanico dei Giardini si alterneranno alcuni tra i più grandi nomi del panorama teatrale italiano e nuove realtà artistiche dall´alto impatto scenico ed espressivo.



I Solisti del Teatro, infatti, si è sempre distinto come punto di riferimento per una platea variegata ed eterogenea, un luogo d´incontro, di scambio, una fucina di idee.



Monologhi, sintonie tra parole e musica, percorsi a tema, artisti di ogni segno, di ogni identità, di ogni linguaggio, attori affermati e giovani leve: tutto all´insegna della qualità artistica come punto cardine di ogni singola edizione.







Un cartellone innovativo ed eterogeneo con più di 40 spettacoli, ricco di operazioni artistiche del tutto nuove, anteprime nazionali, grandi interpreti del panorama teatrale italiano, giovani promesse, sperimentazioni e contaminazioni tra generi, musica e teatro, arte e teatro, danza e teatro, comicità e teatro civile, classici e drammaturgia contemporanea, al quale si aggiunge una serata in ricordo dell´indimenticabile Piera degli Esposti a un anno dalla sua scomparsa.



Come da tradizione, ormai, una settimana, dal 30 luglio al 4 agosto, sarà dedicata al festival di teatro LGBTQ in collaborazione con l´associazione Mario Mieli.



Continua, inoltre, la collaborazione con Artisti 7607, mentre la ricerca sul binomio Teatro/Danza andrà avanti con eventi che inneggiano alla forza espressiva che solo l´unione e la contaminazione delle arti riesce ad avere, con uno speciale Danza che si svolgerà dall´8 all´11 agosto.



Le notti estive della Capitale si illuminano e tornano così a risplendere tra cultura ed eventi.



Alle porte della rassegna sorgerà un delizioso ristorante, cocktail bar che proporrà un´ampia scelta di cibi che soddisferà le esigenze di tutti.