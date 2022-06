Inserita in Politica il 22/06/2022 da Direttore Allarme Siccità: Letta, governo proclami stato emergenza siccità Noi invitiamo il governo a scegliere, in modo forte e netto, affinché venga deciso lo stato di emergenza nazionale per la siccità. Serve un piano per i nuovi invasi, per usare meglio l’acqua, e riciclarla meglio”. Così Enrico Letta, arrivando a un comizio a sostegno del candidato sindaco ad Alessandria, Giorgio Abonante.

Anche le Regioni chiederanno lo stato di emergenza al Governo. A causa del clima torrido e senza precipitazioni, il Po si sta seccando: per l’Osservatorio, la situazione in atto è da allarme rosso. Il quadro meteorologico, inoltre, non è destinato a migliorare in quanto non si verificheranno cali di temperature.

L’allarme siccità sta travolgendo le Regioni Italiane dopo giorni di caldo afoso, temperature superiori ai 35°C e totale assenza di piogge. Secondo le previsioni meteo, inoltre, il quadro meteorologico non è destinato a migliorare, portando l’emergenza siccità al livello massimo di allerta con picchi di caldo che arriveranno fino ai 38°C in pianura Padana.

In un simile contesto, è atteso l’intervento del Governo che ha in programma una riunione per esaminare eventuali misure da adottare per fronteggiare l’emergenza.



Salvatore Battaglia

Presidente Accademia delle Prefi