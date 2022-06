Inserita in Politica il 20/06/2022 da Direttore Geopolitica ne parla la rete ANAS con Dario Fabbri a Milano Nell´ambito del progetto "insieme per Carugate", si è svolto l´incontro con il prof. Dario Fabbri, esperto di geopolitica con i presidenti delle varie associazioni dell´area metropolitana di Milano affiliate e nono alla rete. L´incontro, che si è svolto all´interno di un ristorante, sito a Piazza Raul a Milano, in una sala dedicata all´evento, ha avuto ad oggetto, la crisi economica e politica e le conseguenze sulle famiglie.



Alle ore 12,30, del 19 giugno, come da programma, i presidenti delle varie presidenze zonali della rete ANAS ed i presidenti di varie associazioni, si sono ritrovati nel luogo deputato all´evvento.



I lavori sono stati aperti dal Prof. Sculli fortunato, presidente ANAS Milano, che, dopo aver presentato l´ospite e illustrata brevemente la rete ANAS ha affidato la presidenza del Tavolo alla prof. Angela, la quale, ha presentato gli uditori.



La presidenza ha sottolineato che la rete ANAS è l´espressione di aggregazione di associazioni fondata sul rispetto dei valori universali, in particolare, ha evidenziato che tra gli uditori vì è una rappresentanza Russa, una rappresentanza Ucraina ed una rappresentanza Cinese, tutti affiliati anas e tutti presenti.



Come è stato precisato, il senso dell´incontro non voleva essere un convegno, bensì una chiacchierata, al fine di consentire l´interazione con l´ospite, cosi come è avvenuto.



Tante le domande poste al prof. Fabbri, tra le quali quella posta dalla rappresentanza Russa sulle ragione per cui l´Italia fornisce le Armi all´Ucraina, quella relativa se vi è connessione tra la pandemia e la guerra ecc.; il rappresentante Ucraino, di converso ha sottolineato che l´Ucraina è stata attaccata e che, a prescindere le idee di ognuno e la propaganda, Zalesky è il Presidente di una nazione e conseguentemente chiede aiuto per sostenere la difesa del popolo e del territorio dell´Ucraina.



In fine, il socio Cinese, ha chieste se la Cina si riprenderà Taiwan.



Il Prof. ha risposto a tutte le domande, ivi incluse quelle relativa alle problematiche economiche e finanziarie e quelle