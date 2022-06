Inserita in Politica il 11/06/2022 da Direttore PANTELLERIA: PRESENTAZIONE DELLA STAGIONE CULTURALE ESTIVA 2022 L´Assessora alla Cultura e al Turismo e Spettacolo, Francesca Marrucci, e la Vicepresidente del Consiglio Comunale, Sabina Esposito, presenteranno lunedì 13 giugno 2022 alle ore 19.00 sui social del Comune di Pantelleria tutti i dettagli della Stagione Culturale Estiva 2022.

La Stagione quest´anno prevede più di 50 eventi tra concerti, spettacoli, teatro, presentazioni di libri, esperienze e soprattutto BALLO dopo due anni di immobilità imposta dal Covid.

Quest´anno si è preferito dare rilievo alle proposte pantesche e quindi sono tantissime, anzi la netta maggioranza, le proposte che vengono dal territorio, grazie alla partecipazione di tante associazioni e aziende isolane e alla preziosa collaborazione dei Circoli panteschi.

Quest´anno torna anche l´Arte, pittorica e scultorea, in calendario, sopperendo ad una mancanza che era lamentata da tempo.

E ci saranno anche tanti extra: laboratori, eventi e appuntamenti speciali che saranno annunciati man mano durante la Stagione pensate per i panteschi residenti (tutto l´anno o solo per i mesi estivi) e per i turisti per trascorrere l´estate sull´isola anche all´insegna della crescita e della scoperta culturale.

Particolare attenzione sarà riservata ai bambini, con tantissimi appuntamenti estivi dedicati ai più piccoli, dagli spettacoli dei pupi siciliani ai campi giochi, dagli spazi ludici ´pre´ eventi ai laboratori fino alle favole.

I dettagli saranno forniti lunedì durante la diretta che ospiterà anche alcuni dei protagonisti della Stagione e in cui saranno presentate le locandine e il video promo della Stagione.