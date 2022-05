Inserita in Cronaca il 20/05/2022 da Patrizia Carcagno PANTELLERIA: STALKING, IN MANETTE UN 35ENNE ISOLANO I Carabinieri della Stazione di Pantelleria hanno tratto in arresto, in esecuzione di un’ordinanza di applicazione di misura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal GIP del Tribunale di Marsala, un isolano di 35 anni per i reati di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori.

L’odierno provvedimento scaturisce da una minuziosa indagine condotta dai Carabinieri dell’isola che, tramite l’escussione delle vittime, acquisizione di referti e documenti e dopo aver ascoltato alcuni testimoni, hanno portato alla luce le violente e minacciose condotte che l’indagato avrebbe messo in atto nei confronti dell’attuale compagna negli ultimi anni e i comportamenti persecutori che avrebbe riservato all’ex moglie.

Le vittime sono coraggiosamente riuscite a denunciare gli abusi, dopo aver subito per tanti anni, affidandosi al Comandante della Stazione che, unitamente a tutti i militari, ha colto ogni elemento utile a ricostruire quelli che sono stati gli atteggiamenti che stravolgevano le vite di queste donne che vivevano nel terrore.

A seguito degli atti di rito l’uomo è stato tradotto presso la sua abitazione in regime di arresti domiciliari.

Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.