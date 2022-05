Inserita in Tempo libero il 16/05/2022 da Patrizia Carcagno Trapani Comix and Games: novità, programma e ospiti È sempre più vicina la terza edizione del Trapani Comix and Games, il grande evento trapanese dedicato al fumetto, al gioco e alla cultura pop che si svolgerà dal 20 al 22 maggio, alla Villa Margherita a Trapani. L´evento è stato presentato questa mattina, al palazzo comunale, alla presenza di: Giacomo Tranchida, sindaco di Trapani, Rosalia d´Alì, assessore alla Cultura del Comune di Trapanj, Erick Cannamela, Jhonny Jxj e Francesco Tarantino dei Nerd Attack, organizzatori dell´evento.

"Con questo evento vogliamo rendere la città sempre più viva, sempre più giovane. Apriremo luoghi e piazze della città a coloro che vorranno organizzare eventi", così afferma Giacomo Tranchida, sindaco del Comune di Trapani.



"Crediamo molto in questo evento, il Trapani Comix è un attrattore culturale e turistico della nostra città", così dichiara Rosalia d´Alì, assessore alla cultura del Comune di Trapani.

Il Trapani Comix and Games verrà inaugurato venerdì 20 maggio, alle ore 10:00, e porterà con sé numerose novità ed importanti cambiamenti nell´identità dell´evento. Per la prima volta, infatti, organizzerà eventi fuori fiera. Si sposterà in locations differenti con due eventi speciali: il Gran Galà del Trapani Comix and Games (21 maggio, alla Casina delle Palme), la mostra "Heros" (dal 20 al 22 maggio alla Villa Margherita e dal 23 al 27 maggio, al Palazzo Cavarretta). Il prossimo 23 maggio, ricorrerà il 30o anniversario della Strage di Capaci in cui persero la vita Giovanni Falcone, la moglie e la sua scorta. I pannelli realizzati da fumettisti, illustratori e disegnatori del Trapani Comix and Games, nel segno di Giovanni Falcone, saranno esposti in suo onore. La mostra ha ricevuto il patrocinio gratuito dell´ANM (Associazione Nazionale Magistrati), dell´Ordine degli Avvocati di Trapani, del Rotary e Rotaract di Trapani e del Comune di Trapani.

Un´interessante mostra dal titolo "Le Arti Figurative all´interno della musica - Da Andy Warhol a Zerocalcare" sarà allestita con trenta copertine di vinili: album o singoli realizzati da diversi artisti attraversando uno spaccato di vita culturale del nostro paese. Questa mostra è curata e realizzata dallo speaker radiofonico e dj Filippo Barbaro. Infine, una terza mostra sarà allestita con le opere del Baffo, al secolo Giulio Mosca, illustratore molto in voga tra i giovani, grazie alle sue pubblicazioni sui social. Lo stesso Mosca realizzerà un workshop sulla Doodle Art, unendo un altro grande attrattore di questa terra: il vino. I disegni, infatti, saranno realizzate su alcune bottiglie.



Gli ampi viali della Villa Margherita garantiranno ai visitatori una nuova e moderna percezione dell´evento, che si svilupperà all´interno di nuovi spazi rispetto a quelli impiegati nelle edizioni precedenti.



La Villa Margherita sarà suddivisa in otto suggestive aree: dall´area espositiva all´area medievale, dai games e giochi di ruolo ai videogames, dall´Hanami zone alla Twich area.



La zona centrale sarà il Theatre della Villa Margherita e l´Artist Alley.



L´Hanami Zone sarà l´area dedicata al Sol Levante. Nel pieno della primavera in oriente i fiori di Sakura diventano protagonisti. L´usanza dell´Hanami risale al Periodo Nara (710-794), a quel tempo erano i fiori di pruno ad essere contemplati, ma la bellezza e i colori dei ciliegi iniziarono ad attrarre sempre più persone fino a diventare protagonisti indiscussi dell´Hanami. All´interno di questa zona saranno presenti aree tematiche che accompagneranno i visitatori per tutta la durata dell´evento: un giardino Zen con installazioni, uno stage dedicato alle idol e maid che si esibiranno nelle loro performance dal vivo. Inoltre, sarà possibile rivivere un vero e proprio Hanami grazie agli alberi di ciliegio installati per l´occasione. Non mancheranno i peccati di gola grazie alla presenza di stand che porteranno una po´ di Asia con i loro sfiziosi preparati.



Al Trapani Comix sarà possibile incontrare disegnatori, illustratori e fumettisti, case editrici di fumetti e manga, graphic novels, letteratura fantasy. Ma anche rivenditori professionali, il meglio del settore proveniente da tutta Italia, tra Funko Pop, Katane, gadget e t-shirt.



Gaming, giochi di ruolo, giochi da tavolo, realtà virtuale e realtà aumentata, varie aree per acquistare gli accessori da gamer delle migliori marche professionali.



Snack e bevande orientali e americane, tra bubble tea, mochi, noodles, bibite di ogni gusto e altre buonissime e dolcissime tentazioni.



Ed ancora un tuffo nel Medioevo con preparazione di antiche bevande aromatizzate, una vera e propria taverna itinerante. Dalle mani sapienti degli artigiani nasceranno gioielli e abiti, libri e sculture, attrezzi per i mestieri e oggetti di tutti i giorni.



All´interno dell´Artist Alley, centralità ai fumetti autoprodotti, anche grazie ai sempre più numerosi nomi italiani che entrano a far parte di questo mondo.



Ma ancora uno spazio dedicato ai Twitch streamer e agli YouTubers cosicché neofiti ed esperti possano entrare in contatto fra loro e dare spazio a nuovi progetti. Seminari, workshop, convention, dimostrazioni, contest e interviste animeranno la Twitch Area.



Il main stage del Trapani Comix sarà il teatro Giuseppe Di Stefano che ospiterà l´intero programma di artisti musicali e non solo.



A rendere l´esperienza ancora più coinvolgente saranno i concerti e gli spettacoli serali, Cristina D´Avena, l´icona del mondo delle sigle dei cartoni animati, salirà sul palco del Trapani Comix il 20 e il 21 maggio, alle 21.00, e canterà i brani più noti del suo repertorio. Altri ospiti attesi dal pubblico saranno i Soldi Spicci, che si esibiranno il 22 maggio, alle ore 19.00.



Per conoscere l´elenco completo degli artisti basta consultare il sito www.trapanicomix.com, sezione ospiti.



La manifestazione è ideata e organizzata dai Nerd Attack in collaborazione con il Luglio Musicale Trapanese e aziende del territorio, con il patrocinio del Comune di Trapani e con quello dell´Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo.



Per maggiori informazioni consultare le pagine Facebook e Instagram del Trapani Comix o il sito www.trapanicomix.com



BIGLIETTI



La prevendita è disponibile fino a giovedì 19 maggio sul sito www.trapanicomix.com o nelle biglietterie fisiche di Trapani (Caffé Mirò, via Fardella 235), Marsala (Games Academy Marsala, via Antonino Sarzana 1) e Palermo (Games Academy Palermo, via Narciso Cozzo 22/a). Durante l´evento, sarà possibile acquistare il biglietto direttamente alla Villa Margherita.



COMUNICAZIONE PER I GIORNALISTI



Venerdì 20 maggio, dalle ore 11.00, presso la Villa Margherita a Trapani si svolgerà l´evento formativo "Il Graphic Journalism", accreditato presso l´Odine dei Giornalisti di Sicilia.



Il corso sarà tenuto da Marco Rizzo, giornalista, Lelio Bonaccorso, fumettista e illustratore, Francesco Tarantino, giornalista e organizzatore del Trapani Comix and Games. È possibile registrarsi sulla piattaforma www.formazionegiornalisti.it/. Coloro che parteciperanno al corso formativo riceveranno un pass stampa valido per tutta la durata dell´evento.



Le richieste di accredito stampa per il Trapani Comix dovranno essere inviate all´indirizzo e-mail stampa@trapanicomix.com entro il 19 maggio. Il pass stampa potrà essere ritirato esclusivamente nei giorni della manifestazione, presso la biglietteria di Villa Margherita, a Trapani.