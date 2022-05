Inserita in Tempo libero il 16/05/2022 da Direttore Corretto uso del decespugliatore e del motosega con ANAS Si è concluso il primo corso del 2022 per l´abilitazione all´utilizzo del decespugliatore e della motosega organizzato con il contributo di ANAS (Associazione Nazionale di Azione Sociale). Tre giorni tra teoria e pratica. Il corso si è concluso con una prova pratica e si svolto a Cerami Provincia di Enna.



L´iniziativa promossa dalla sezione dell´A.N.A.S ITALIA, ZONALE di Cerami ed organizzata dalla Vi Ca srls di Trapani.



L´iniziativa riservata ad un numero ridotto di partecipanti, in totale 20, provenienti da tutta la Sicilia ha avuto come obiettivo quello di formare e informare sulle nozione di sicurezza previste Dlgs 81/08 e sull´uso degli strumenti oggetti del corso .



A tutti i partecipanti è stato rilasciato, avendo superato, la prova teorico pratica, l´attestato valevole su tutto il territorio nazionale prla durata di 5 anni.



I corsisti potranno essere impiegati in attivata sia dagli enti pubblici che privati nel settore del verde pubblico e aziende agricole. A breve sarà organizzato un altro corso per dare una risposta a tutti coloro che sono interessati ad acquisire certificazioni e competenze nell´uso dei decespugliatori e dei motosega. Il prossimo corso, salvo imprevisti, sarà organizzato a fine mese sempre a Cerami dove sono ancora disponibili pochi posti.