Inserita in Cronaca il 26/04/2022 da Patrizia Carcagno TRAPANI: PROVANO A RUBARE GASOLIO DAI MEZZI DI UNA DITTA. DENUNCIATI DAI CARABINIERI I Carabinieri della Stazione di Paceco hanno denunciato 2 soggetti, uno trapanese e uno romeno, per i reati di tentato furto e ricettazione.

I due denunciati sono ritenuti presunti responsabili di un tentato furto di gasolio da alcuni veicoli in sosta all’interno del piazzale di una ditta nel trapanese.

A seguito della denuncia della parte lesa, i Carabinieri di Paceco hanno eseguito una serie di accertamenti che inizialmente hanno portato al ritrovamento di un’autovettura (una BMW di grossa cilindrata), con apposte delle targhe risultate rubate in Germania. L’auto, verosimilmente utilizzata per il compimento dell’azione delittuosa, era stata rinvenuta dai Carabinieri non lontano dalla ditta che aveva patito il furto. Da lì, i militari dell’Arma hanno analizzato le videosorveglianze del luogo e il paziente lavoro di analisi ha portato i suoi frutti. L’occhio delle telecamera aveva immortalato due persone mentre scendevano dall’auto rubata armati di taniche.

I due malviventi avevano il volto travisato da passamontagna. Visto che l’autovettura non risultava da ricercare, i Carabinieri sono risaliti agli utilizzatori della stessa, i due giovani, poi denunciati.

Infatti, presso gli uffici della Stazione Carabinieri sono state analizzate le immagini estratte dalle videosorveglianze e sono emersi gravi indizi che portano a ritenere che fossero proprio i due i presunti autori del tentato furto (anche per alcuni indumenti indossati poi rinvenuti nelle abitazioni degli stessi). Vistosi scoperti, i due hanno confermato di essere loro quelli nelle immagini con le taniche in mano e di non aver portato a compimento il furto per l’arrivo di personale della vigilanza. All’interno dell’auto rubata è stata inoltre rinvenuta una ricevuta di un compro oro dove i 2 avevano poco prima portato monili per il valore di circa 700 euro. Le indagini degli inquirenti proseguono al fine di raccogliere ulteriori riscontri investigativi.