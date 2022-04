Inserita in Politica il 24/04/2022 da Direttore Eletto il nuovo consiglio direttivo dell´Associazione Amici del Museo Pepoli Nella suggestiva sede del Museo regionale di Trapani “ Agostino Pepoli”, tra dipinti e opere d’arte, si è svolta venerdì 22 aprile 2022 l’assemblea ordinaria della “Associazione Amici del Museo Pepoli”, che tra i punti all’ordine del giorno prevedeva il rinnovo del Consiglio direttivo.

Finalmente, dopo due anni di pausa forzata a causa della pandemia, l’assemblea si è potuta svolgere in presenza e i numerosi soci intervenuti si sono incontrati ed hanno eletto i componenti del Consiglio Direttivo.

È stata riconfermata presidente Lina Novara, storico dell’arte e socio fondatore dell’Associazione. Riconfermati anche Annamaria Messina come vicepresidente, e Giovanna Cammarasana, Francesca Giacalone, Giovanni Vella come consiglieri.

È entrato a far parte del Consiglio, come consigliere segretario, Nicola Abita. Componente di diritto è il direttore del Museo, Roberto Garufi.

La presidente, nel ringraziare i soci per la fiducia accordata, ha ribadito, a nome dell’intero consiglio, l’impegno per la conduzione di attività culturali che si prevedono varie ed articolate, nel rispetto delle norme statutarie e nell’ottica principale di affiancare e sostenere le iniziative del Museo Pepoli, oltre che di promuoverne la conoscenza a vari livelli.